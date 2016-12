Piazza Affari termina in calo

Chiusura in leggero calo per la Borsa di Milano, che ha terminato la seduta odierna con l'indice Ftse Mib a -0,18% a 18.731 punti, l'Ftse All a -0,05%. Chiude in zona 103 punti base lo spread Btp-Bund, per un rendimento dei nostri titoli all'1,36%.