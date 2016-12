Piazza Affari sugli scudi trainata dai bancari: Ftse Mib +1,7%

Piazza Affari consolida il rialzo a metà seduta (Ftse Mib +1,7%) grazie al rally di Mps (+7,39%), nel giorno in cui si riunisce il Cda per rivedere il piano industriale approvato lo scorso luglio, comprensivo di aumenti di capitale, mentre filtrano voci di 3mila esuberi. Dopo il via libera dei soci alla fusione tra Banco Popolare (+2,8%) e Bpm (+2,21%) si riaccende il risiko con Bper (+5,17%) e Creval (+4,05%).