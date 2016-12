Piazza Affari sempre positiva ma meno euforica: Ftse Mib +1%

Piazza Affari sempre positiva ma meno euforica a circa metà seduta. Il Ftse Mib riduce il guadagno all'1% mentre alcuni titoli vengono stoppati in asta di volatilità (Ubi, Mps e Bper) e si allarga il numero di quelli in ribasso. In particolare girano Banco Popolare (-1,35%), Bpm (-2,07%), Intesa (-1,17%). Unicredit frena (-0,59%) mentre continuano a correre Telecom (+3,8%) e Mediobanca (+3,8%).