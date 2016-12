Piazza Affari sempre in negativo

La Borsa di Milano prosegue in calo, con l'Ftse Mib in ribasso dello 0,97%. A Piazza Affari sempre deboli Enel Green Power (-2,5%) ed Enel (-2,4%), mentre arretrano anche Exor (-2%) e Prysmian (-2%), Bper e Unicredit cedono l'1,9%, Mediobanca l'1,6%. Bene Cnh (+1,9%) e Saipem (+1,4%). Ed è passata in rialzo anche Stm (+1%) dopo che la rivale Usa On ha comprato Fairchild Semiconductor.