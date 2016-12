Piazza Affari scivola e perde il 3%: Unipol e Bpm crollano a -6%

La Borsa di Milano perde quota fino ad arrivare a cedere il 3%, con il Ftse Mib che scivola a 17.229 punti. Tra i titoli più penalizzati dalle vendite si segnalano Unipol e Bpm, entrambi in flessione del 6%. Pessima performance anche per Ubi, Unicredit, Bper e Mps: perdono tutti intorno al 4%. Forte rosso anche per Telecom (-3%), Exor (-4,7%) e Saipem (-5%).