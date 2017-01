19:31 - Rally nel finale per la Borsa di Milano, che chiude con il Ftse Mib in rialzo del 3,27% a 18.670 punti dopo sei sedute consecutive in rosso. Molto bene anche il Ftse All Share, che guadagna il 3,05% a 19.729. La chiusura sprint è dovuta a ricoperture su banche ed energetici. In giornata, grande volatilità dovuta ai timori per il nuovo tracollo del rublo e del petrolio.