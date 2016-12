Piazza Affari prova il rimbalzo dopo il tonfo di giovedì: Ftse Mib a +3%

La Borsa di Milano tenta il rimbalzo dopo il crollo di giovedì . A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna oltre il 3% trascinato dal rally dei titoli bancari, in particolare Unicredit, Banco Popolare e Intesa. Bene anche Tenaris ed Eni, spinti dal petrolio in risalita. Fa eccezione Mps, che comunque riduce il calo iniziale. Segno più anche a Parigi , Francoforte e Londra .

Tra i titoli migliori anche Unipol e UnipolSai. Su quest'ultima è arrivato già un giudizio di Banca Imi che parla di dividend yield "molto attraente" segnalando una redditività tecnica migliore del previsto nel Danni. Su Unipol invece Banca Imi segnala come una buona notizia il miglioramento delle coperture e delle sofferenze in generale.



Saipem in calo dopo la comunicazione che l'aumento di capitale da 3,5 miliardi, comunque garantito, si è concluso con un inoptato al 12,2%.



Lo spread - Spread Btp-Bund a quota a 149,33 punti base, rendimento all'1,7088%, in virtù di un tasso base dei Bund allo 0,2155%.



