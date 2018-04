Piazza Affari promuove l'accordo tra Mediaset e Sky

"Accordo positivo" - Gli analisti, dunque, promuovono a pieni voti l'intesa Mediaset-Sky siglata da dall'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, e dal suo omologo di Sky, Andrea Zappia. Per Equita l'accordo infatti è "molto positivo" per il Biscione perché stima ricavi addizionali per circa 70 milioni dal 2019. La società alza le stime di Ebit 2019-20 della Integrated TV del 33%, quello consolidato del 12% e l'utile netto consolidato del 22%. Il giudizio di Equita resta "neutral" ma si alza il target del +11% a 3,9 euro per azione, visto che "ci attendiamo una reazione decisamente positiva e riteniamo che per Vivendi sia importante ora proporre un deal attraente a Mediaset (speculative appeal), prima che l'accordo commerciale con Sky diventi un'alleanza strategica".



Mediobanca Securities conferma l'Outperform per il titolo Mediaset, e alza il target price a 4,34 euro per azione (da 4), che vede spazio per una crescita del 30% delle stime sull'Ebit per il mercato della tv italiana, e assegna un valutazione dell'accordo di 400 milioni. Giudizio positivo anche da Fidentiis: "Invece di aspettare qualsiasi risultato della causa contro Vivendi, Mediaset ha finalmente deciso di agire e prendere una decisione aziendale su Premium". Giudizio "Hold" e target price alzato da 3,1-3,3 euro (da 3,11).



Giudizio immutato su "'neutral" da Intermonte, con target price alzato da 3,3 euro da 3. Per gli analisti l'accordo è positivo perché accelera la sua strategia che mira a focalizzarsi sui canali in chiaro e sulla produzione di contenuti, assicura un maggior e uso delle frequenze Dtt ed è la miglior alternativa per sfruttare Premium dopo l'accordo fallito con Vivendi. "Avevamo precedentemente valutato le opzioni legate a Premium in 300 milioni, adesso calcoliamo un valore netto attuale dell'accordo con Sky in circa 700 milioni di euro".



