Piazza Affari positiva dopo tonfo

Dopo il tonfo di lunedì, Piazza Affari avvia la seduta in positivo. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 2,06% a 20.872 punti. Tra i titoli in evidenza Luxottica (+2,88%), Eni (+2,51%) e Bper (+2,71%), mentre nessun titolo è in rosso sul paniere principale. Positive anche le altre principali Piazze europee: Londra +1,49%, Francoforte +1,8%, Parigi +2,1%.