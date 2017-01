Piazza Affari peggiore in Europa

A metà giornata Piazza Affari, ancora peggiore Borsa in Europa, cede lo 0,88%. Saipem ancora sospesa nel giorno dell'avvio dell'aumento di capitale, segna un più 6,71%, mentre Eni cede lo 0,23%. Bancari sotto pressione, specie Bpm e Ubi, entrambe sospese per eccesso di ribasso, in scia ai rumors su possibili maxi-fusioni con Mps, che al contrario sale dello 0,27%. Male anche Unicredit (-4%).