Piazza Affari parte in negativo: l'indice Ftse Mib cede lo 0,69%

Piazza Affari apre la seduta in negativo, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,69% a 16.195 punti. Segno meno per UnipolSai (-1,39%) e Unicredit (-0,95%), nessun titolo in rialzo. Negative anche le altre principali Piazze europee (a parte Londra che parte invariata): Parigi cede lo 0,92% a 4.461 punti e Francoforte lo 0,78% a 10.537 punti.