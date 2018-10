Piazza Affari migliora: Ftse Mib +0,3%, spread sotto i 290 punti

Piazza Affari prosegue la seduta in positivo, con il Ftse Mib a +0,3% a 20.119 punti, mentre si allenta la tensione sui nostri titoli di Stato, con lo spread che scende fino a 289 punti e il rendimento del Btp decennale che si porta al 3,45%. In recupero le banche, con Bper (+3,7%) e Banco Bpm (+3,2%) in testa. Male il lusso in linea con il settore in Europa dopo il downgrade di Morgan Stanley e i conti di Lvmh: Moncler -6%, Ferragamo -4%.