Piazza Affari "maglia nera" in Europa: male i titoli delle banche

Le Borse europee peggiorano dopo l'avvio debole, all'indomani della decisione della Bce di allungare gli acquisti di bond fino a tutto il 2017. Milano è la peggiore in Europa con il Ftse Mib che cede l'1% a 18.254 punti. Ad appesantire Piazza Affari è l'andamento negativo delle banche. Bpm cede il 5% dopo una sospensione in asta di volatilità. Male anche Unicredit, in calo del 4%, e Mps -1,9%.