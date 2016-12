Piazza Affari: la Borsa chiude in rialzo +0,29%, crolla Mps (-8,6%)

La Borsa di Milano gira al rialzo nel finale e chiude in positivo dello 0,29%. L'indice Ftse Mib si porta a 17.280 punti. Mps chiude invece la seduta sull'ottovolante portandosi nel finale in calo dell'8,64% a 0,26 euro, tra scambi per oltre 284 milioni di pezzi e pari al 9,6% del capitale.