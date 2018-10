Piazza Affari, sempre più lunedì "nero": pesa il richiamo Ue alla Manovra

Prosegue in territorio negativo la Borsa di Milano, dopo la lettera della Commissione Ue che ha richiamato l'Italia sulla Manovra economica. A Piazza Affari il Ftse Mib segna un -2,2%, mentre il Ftse All Share arretra dello 0,81%. Sempre segno meno anche per gli altri principali listini europei: Francoforte cede lo 0,62%, Parigi perde lo 0,50%, mentre Londra lascia sul terreno lo 0,30%.