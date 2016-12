Piazza Affari in rosso: Ftse Mib chiude a - 1,17%, Mps affonda a -6%

Piazza Affari chiude in netto ribasso, con il Ftse Mib che perde l'1,17% a 16.207 punti e il Ftse All Share a -1,09% a 17.852. Pesanti perdite per il Monte dei Paschi, che finisce la giornata ai minimi dopo aver lasciato sul terreno il 6,40% arrivando a quotare 0,19 euro nel giorno dell'ingresso del nuovo a.d. Marco Morelli e dell'incontro con i sindacati.