Piazza Affari in ribasso: schiaffo per Mps, il titolo non riesce a fare prezzo

Avvio pesante per la Borsa di Milano in scia all'andamento negativo delle Piazze asiatiche. All'inizio delle contrattazioni a Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna una perdita del 2,8% a 18.350 punti. In decisa flessione anche il Ftse Italia All Share che lascia sul terreno il 2,85% a 19.949 punti. Non riesce a fare prezzo Mps (calo teorico -8,47%) mentre Saipem strappa subito e viene messa in asta di volatilità (calo teorico -4,06%).

Il prezzo teorico in asta di volatilità di Mps è di circa 0,60 euro che si traduce in una flessione di circa 8,5 punti percentuali. Il titolo della banca senese, che ha perso oltre 14 punti percentuali in due giorni, da inizio anno ha lasciato sul parterre di Borsa circa 50 punti percentuali.



L'a.d. Mps: "Andamento anomalo, fondamentali migliorati" - Dopo lo schiaffo in Borsa, cerca di rassicurare il mercato l'amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena Fabrizio Viola. "Le prime evidenze relative al 2015 confermano che l'attuale andamento del tutto anomalo del titolo Mps non ha alcun riscontro nei fondamentali della banca che anche nel corso dell'ultimo trimestre sono migliorati, confermando il trend evidenziato nei primi nove mesi dell'anno", ha spiegato.



La corsa alle vendite del titolo è partita a seguito dell'indagine della Bce sui crediti deteriorati ad alcune banche italiane, come Mps, nonostante l'Eurotower stessa abbia spiegato che sia "una prassi di vigilanza standard". Per questo Viola ha voluto sottolineare che "dal punto di vista patrimoniale e finanziario la dotazione di capitale è al di sopra delle soglie prescritte dalla Bce, mentre la situazione della liquidità rimane positiva, su livelli mai raggiunti negli ultimi quattro anni dalla medesima".



Crollo dei mercati asiatici - Le Borse asiatiche crollano ai minimi degli ultimi tre anni. Con i prezzi delle materie prime che affondano mentre cala la fiducia degli investitori nell'economia globale. Tokyo perde il 3,71% ed entra in un cosiddetto mercato "orso", Hong Kong perde il 3,5%, ai livelli più bassi della crisi finanziaria globale. Alla radice di questa ondata di vendite, commentano gli analisti, ci sono gli sbalzi nei prezzi del petrolio. La Borsa di Shanghai e Shenzen hanno chiuso in calo dell'1,03%, Seul del 2,34%.