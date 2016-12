Piazza Affari in parità a metà seduta: recupera grazie ai bancari

Riduce il calo Piazza Affari, fino a portarsi in parità (Ftse Mib -0,03%). favorita dallo sprint di Unicredit (+6,2%), congelata anche per eccesso di rialzo, mentre soffre ancora Mps (-8,8%), nell'occhio del ciclone da ieri, dopo la sollecitazione della Bce ad accelerare la cessione di sofferenze. In luce Bpm (+5%), Ubi Banca (+4,17%) e Banco Popolare (+3,46%), seguite a distanza da Intesa (+1,78%), frena invece Carige (-6,57%).