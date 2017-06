Piazza Affari gira in negativo:Ftse Mib -0,5%, Ftse All Share -0,33%

Dopo una apertura in positivo, Piazza Affari vira al ribasso: l'indice Ftse Mib perde lo 0,5% a 20.706,04 punti mentre il Ftse All Share lo 0,33% a 22.983,57 punti. A pesare sul listino milanese Bper (-1,5%), Tenaris (-1,2%), Ubi (-1,4%) e Mediobanca (-1,2%). Giù anche Tim (-0,7%) dopo il via libera dell'Ue a Vivendi. Acquisti invece su Fca (+0,7%), Campari (+0,7%), Moncler (+0,3%) ed Exor (+0,3%).