Piazza Affari gira in negativo frenata dai bancari: Ftse Mib -0,65%

Gira in calo Piazza Affari a metà seduta, con l'indice Ftse Mib a -0,65% (17.621 punti), frenata da Banco Popolare e Bpm (-5% entrambe), congelate tutte e due per eccesso di volatilità, all'indomani del piano per l'integrazione. Sotto pressione anche Fca (-4,52%), Ferragamo (-3,2%), oggetto di prese di beneficio e Cnh (-2,42%). Invertono la rotta Unicredit (-1,6%), Mps (-1,7%) e Ubi Banca (-0,54%), mentre tiene Intesa (+0,91%).