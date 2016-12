Piazza Affari, fallisce l'atteso rimbalzo Ftse Mib -0,2%: giù i bancari, bene Eni

18:44 - Chiusura in rosso per la Borsa di Milano dopo una repentina inversione sul finale di seduta. A Piazza Affari il Ftse Mib è calato dello 0,25% a 18.143,26 mentre l'indice Ftse All Share è sceso dello 0,35% a 13.300,74 punti. Giornata negativa per il Banco Popolare, che ha perso il 4,7%, per Bpm (-4,1%) e Monte dei Paschi di Siena (-3,8%). Segno positivo, invece, per Eni (+1,3%) e Fiat (+1,5%).

Il giorno dopo il grande crollo i mercati tentano di rialzare la testa, ma la partenza lenta di Wall Street tarpa le ali alle piazze europee. Fallisce il rimbalzo di Piazza Affari, avviato questa mattina sotto la stella di Enel e Fiat. Male anche Parigi che lascia sul terreno lo 0,68%, Francoforte termina poco sotto la parità. Il Ftse Mib con una lenta progressione è arrivato a guadagnare oltre l'1% ma sul finale di seduta, complice l'inversione di tendenza di Wall Street sono tornati gli ordini in vendita. A portarne il peso sono stati i bancari. Un vero tonfo per Banco Popolare e Bpm che hanno perso oltre il 4%, pesanti anche Mps (-3,88%), Ubi (-3,49%) e Bper (-3,77%). Voce fuori dal coro Banca Carige che ha messo a segno un altro +5 per cento. In calo anche Intesa Sanpaolo (-1,39%) e Unicredit (-1,38%). Ha tenuto invece Enel (+1,45%), titolo da comprare secondo Ubs che ha inserito il titolo nella lista dei migliori titoli europei. Fiat, promossa da Morgan Stanley che alza il target price a 14 euro e consigliata da Banca Akros, guadagna l'1,58 per cento. Eni (+1,+1,35%) fatica in avvio di seduta ma poi centra il recupero nonostante la nuova discesa del prezzo del petrolio.