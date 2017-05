Piazza Affari, chiusura in negativo: Ftse Mib a -0,33%

La Borsa di Milano chiude in negativo, con il Ftse Mib a -0,33% a 21.552 punti e il Ftse All Share a -0,32% a quota 23.706. Tra i titoli principali, Unicredit finisce invece in controtendenza con un guadagno del 3,67% a 16,68 dopo la diffusione della trimestrale, con un utile in crescita sopra le attese, a 907 milioni di euro.