Piazza Affari, chiusura col botto: Ftse Mib guadagna il 4,15%, spread Btp-Bund sotto 160 punti

La Borsa di Milano chiude in netto rialzo e a livelli che non vedeva dal voto sulla Brexit. L'indice Ftse Mib nel finale guadagna il 4,15% a 17.757 punti. La maglia rosa va a Unicredit (+12,81%), seguita da Mediobanca (+9,94%). Guadagna terreno anche Mps (+1,18%). Trend in discesa per lo spread tra Btp e Bund, arrivato a 158 punti.