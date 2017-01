Piazza Affari chiude poco mossa, Ftse Mib a +0,11%

Piazza Affari chiude in lieve rialzo, con il Ftse Mib a +0,11% a 19.014 punti e il Ftse All Share a +0,11% a 20.654. Nel giorno in cui riapre l'offerta di conversione dei bond subordinati il Monte dei Paschi, dopo una seduta altalenante, vira bruscamente al rialzo negli ultimi minuti chiudendo a +1,3%, a 20,93 euro, con forti volumi scambiati, pari al 5,5% del capitale. Continuano gli acquisti su Telecom, che finisce a +1,83%.