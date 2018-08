Piazza Affari chiude negativa: Ftse Mib -1,8%, crolla Atlantia

Chiusura in netto ribasso per la Borsa di Milano, che lascia sul campo l'1,83% e termina gli scambi a 20.524,13 punti, il livello più basso del 2018. Atlantia chiude in calo del 22,26% a 18,3 euro dopo una seduta costantemente sottopressione. Nella giornata di oggi sono stati bruciati 4,2 miliardi di capitalizzazione che ora si attesta a 15,2 miliardi.