Piazza Affari chiude negativa: Ftse Mib -1,15%,Ftse All Share -1,01%

Chiusura in ribasso per Piazza Affari sulla scia dei mercati europei. L'indice Ftse Mib ha registrato un calo dell'1,15% a 17.125,05 punti mentre il Ftse All Share l'1,01% a 18.794 punti. A pesare sul listino milanese sono soprattutto i titoli del settore bancario come Popolare di Milano (-3,04% a 0,417 euro), Mediobanca (-4,78% a 6,675 euro) e Unicredit (-3,83% a 2,26 euro).