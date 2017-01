17:50 - Chiusura negativa per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib in perdita dello 0,40% a 20.119 punti. Il Ftse All Share lascia sul terreno lo 0,34% a 21.271 punti, mentre il Ftse Italia Star avanza dello 0,31% a 17.941 punti. Dopo la sconfitta di Torino, l'A.S. Roma segna un ribasso del 2,00% a 0,66 euro. Piatta invece la Juventus, che ha concluso con una limatura dello 0,09% a un prezzo di 0,22 euro.