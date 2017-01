Piazza Affari chiude in rosso, ma sopra i minimi di giornata: -1,2%

La Borsa di Milano chiude in rosso, ma resiste sopra i minimi di giornata e tiene quota 18mila punti. Il Ftse Mib lascia sul terreno l'1,21% a 18.083 punti. In calo anche gli indici delle altre Piazze finanziarie europee, con l'eccezione di Francoforte, che chiude in ripresa. Ripiega lo spread tra Btp e Bund, che torna sotto i 190 punti base, a quota 185, con il rendimento dei decennali al 2,62%.

Francoforte finisce la giornata sopra la parità, a +0,13% a 8.582 punti, mentre Parigi scende dello 0,54% a 3.918 punti e Londra dello 0,25% a 6.195.



L'Europa brucia 36 miliardi, Milano ne perde 5 - Alla fine la giornata non è stata drammatica per le Borse europee: l'indice Stoxx 600, che fotografa l'andamento dei principali titoli del Vecchio continente, ha ceduto lo 0,43%, che equivale a 36,8 miliardi di euro bruciati nella seduta. Piazza Affari da sola ha perso 5,3 miliardi di capitalizzazione.



Wall Street chiude contrastata - La Borsa di New York termina la seduta con il Dow Jones che cede lo 0,19% a 16.113,58 punti e il Nasdaq che guadagna lo 0,05% a 4.217,39 punti. Invariato l'indice S&P500 a 1.862,66 punti. Il titolo di Fiat Chrysler Automobiles (Fca) chiude in leggero rialzo, guadagnando lo 0,09% a 8,76 dollari. Male invece Apple, con i mercati che non sembrano gradire le novità di Cupertino: il titolo chiude in calo, cedendo l'1,31% a 96,26 dollari.