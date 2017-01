17:50 - Chiusura in netto ribasso per la Borsa di Milano, affossata dai titoli bancari all'indomani dello stress test della Bce. L'indice Ftse Mib segna un calo del 2,40% a 19.028 punti e il Ftse All Share lascia sul terreno il 2,16% a 20.153 punti. A picco i due istituti bocciati negli esami condotti dall'Eurotower: Mps perde il 21,5%, mentre Carige il 17,19%.