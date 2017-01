18:41 - Piazza Affari chiude in ribasso sulla scia della prospettiva di elezioni anticipate in Grecia, che ha fortemente appesantito i mercati finanziari. Il Ftse Mib ha ceduto l'1,15% a 19.130 punti, il Ftse All Share lo 0,96% a 20.254. A pagare il conto più salato sono state le banche: Intesa ha perso il 2,3%, Unicredit il 2,5%, il Banco popolare l'1,8%. Sopra la parità Fca (+0,6%) e Luxottica (+1%).