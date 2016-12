Piazza Affari chiude in rosso:-0,9%

La Borsa di Milano chiude in rosso, con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,92% a 18.485 punti e il Ftse All Share che finisce a -0,74% a 20.189. Non aiuta Piazza Affari dunque il listino di Tokyo, che aveva invece guadagnato l'1,8% a inizio giornata. Le vendite penalizzano Telecom Italia (-3%) dopo il no dell'Antitrust britannica alla fusione tra O2 e Tre. Luxottica affonda cedendo quasi il 6% dopo l'uscita dell'a.d. Kahn.