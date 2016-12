Piazza Affari chiude in ribasso

Chiusura in ribasso per Piazza Affari. A fine contrattazioni l'indice Ftse Mib cede infatti l'1,2% a 18.059 punti, mentre il Ftse All Share scende dell'1,17% a 19.693 punti. Male i bancari: maglia nera per Carige (-7,81%), seguito da Bps (-5,61%), Mps (-4,73%) e Banco Popolare (-4,07%). Bene Saipem (+7,03%) e Salvatore Ferragamo (+3,34%).