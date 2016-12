Piazza Affari chiude in ribasso

Chiusura in lieve calo per Piazza Affari. A fine contrattazioni il Ftse Mib segna un -0,26% a 22.385 punti, mentre il Ftse All Share perde lo 0,18% a 24.114 punti. Giù Astaldi (-17,65%) e Mediaset (-9,45%). Bene i titoli bancari: Banca Popolare di Milano +6,54%, Banco Popolare +3,88% e Bper +2,19%.