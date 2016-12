Piazza Affari chiude in rialzo

Chiusura di contrattazioni in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna lo 0,78% a 18.348,50 punti mentre l'indice Ftse All Share sale dello 0,68% a 19.987,77 punti. Tra i titoli migliori Telecom (+5,67%), che torna sopra la soglia di 1 euro, Carige e Mps. Contrastati i titoli dei protagonisti dell'accordo La Stampa-La Repubblica: segno più per Fca, piatta Exor, in calo L'Espresso. Crolla Rcs (-7,87%).