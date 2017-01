Piazza Affari chiude in rialzo

Chiusura in forte rialzo per la Borsa di Milano: a Piazza Affari l'indice Ftse Mib sale del 4,20%, a 18.723,22 punti, dopo il tonfo di ieri del 4,83%. Mps chiude in Borsa con un balzo del 43,15% portandosi a 0,73 euro. L'istituto ha riagguantato la soglia dei 2 miliardi di capitalizzazione: a Milano vale ora 2,14 miliardi.