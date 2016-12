Piazza Affari chiude in rialzo

Chiusura positiva per la Borsa di Milano, tra le migliori in Europa. A Piazza Affari il Ftse Mib cresce dell'1,37% a 21.661,33 punti mentre il Ftse All Share sale dell'1,32% a 23.454,57. A trascinare gli indici verso l'alto il comparto automobilistico e i colossi della chimica.