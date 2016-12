Piazza Affari chiude in rialzo

Chusura di settimana in lieve rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cresce dello 0,12% a 22.021,36 punti mentre l'indice Ftse All Share sale dello 0,13% a 23.793,23 punti. Tensione sui titoli petroliferi nel giorno della riunione dell'Opec, conclusasi senza un accordo sul nuovo obiettivo di produzione di greggio, che resta a quota 30 milioni di barili al giorno. Saipem perde l'1,71%, Tenaris il 2,17%.