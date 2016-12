Piazza Affari chiude in rialzo

Piazza Affari ha chiuso in rialzo. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,52% a 22.444 punti, mentre il Ftse All Share ha segnato un +1,38 a 24.156 punti. Bene Campari (+3,99%), Yoox (+3,49) e Finmeccanica (+3,48%). In rosso Monte dei Paschi di Siena (-1,84%).