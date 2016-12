Piazza Affari chiude in rialzo

Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,37% a 22.419 punti, mentre il Ftse All Share ha segnato un +0,45% a 24.030 punti. Bene Telecom Italia (+3,16%), Exor (+2,89%) e Azimut Holding (+2,73%). In ribasso Tenaris (-2,67%) e Saipem (-2,59%).