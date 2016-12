Piazza Affari chiude in rialzo

Chiusura con il segno più per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib sale dell'1,67% a 23.783,14 punti mentre l'indice Ftse All Share cresce dell'1,72% a 25.335,51 punti. Vola Autogrill, che conclude a +4,42%. Bene anche Finmeccanica, che guadagna il 3,14% dopo l'annuncio del taglio del debito per 450 milioni grazie al riacquisto di bond. Tra i bancari in luce Bpm (+2,78%).