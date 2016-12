Piazza Affari chiude in rialzo

Chiusura con il segno più per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,67% a 23.800,47 punti. Bene anche l'indice Ftse All Share, salito dello 0,65% a 25.339,18 punti. Tra i titoli migliori UnipolSai (+3,35%) e Ubi Banca (+0,91%). In controtendenza Saipem, che ha perso l'1,59%.