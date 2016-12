Piazza Affari chiude in rialzo

Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib a fine contrattazioni segna un +0,18% a quota 23.781 punti, mentre il Ftse All Share guadagna lo 0,11% a 25.371 punti. Scivolone per Seat: il titolo dell'editore delle Pagine Gialle cede il 14,89% a 0,4 centesimi di euro, appena sopra quindi gli 0,39 centesimi fissati per l'Opa di Iol.