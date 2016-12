Piazza Affari chiude in rialzo

Chiusura in leggero rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,25% a 23.772 punti. Tonfo di Mps con il titolo sotto pressione per l'imminente avvio dell'aumento di capitale da 3 miliardi, i cui termini dovrebbero essere fissati domani dal cda. Il titolo, sospeso in finale di seduta, ha chiuso in calo del 6,52%, a 9,67 euro, tra scambi pari al 3,56% del capitale.