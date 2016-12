Piazza Affari chiude in rialzo

Chiusura con il segno più per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cresce dello 0,22% a 23.045,52 punti mentre l'indice Ftse All Share guadagna lo 0,23% a 24.620,01 punti. Tonfo per Stmicroelectronics, che chiude a -13,18%. Male anche Fca, che lascia sul terreno il 5,65%. In luce Bper, che sale del 5,12% e Banco Popolare (+2,38%).