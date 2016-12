Piazza Affari chiude in rialzo

Chiusura con il segno più per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cresce dell'1,62% a 23.806,27 punti mentre l'indice Ftse All Share guadagna l'1,59% a 25.387,34 punti. Boom per Mediaset, che sale dell'8,23% dopo le voci di un'offerta di Vivendi. Bene anche Saipem (+6,63%), Mediolanum (+4,63%) e Mediobanca (+3,53%). In controtendenza Salvatore Ferragamo (-2,49%) e Telecom Italia (-1,94%).