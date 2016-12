Piazza Affari chiude in rialzo

17:57 - Seduta positiva per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,91% a 19.658,66. Stessa crescita per l'indice Ftse All Share, a 20.834,37 punti. Seduta ancora molto positiva per le banche popolari nel giorno del provvedimento di riordino del settore in Consiglio dei ministri: Bper ha guadagnato il 7,12%, il Banco popolare il 5,67%, Mps il 3,15%. In controtendenza Bpm, che ha perso lo 0,66%.

