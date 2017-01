17:58 - Chiusura con il segno più per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cresce dell'1,46% a 19.352,13 punti mentre l'indice Ftse All Share guadagna l'1,38% a 20.451,51 punti. Dopo il tracollo di lunedì (-89%), Seat Pagine gialle sale del 22,73%. In evidenza anche World Duty Free (+4,35%). Debole Yoox, che cede lo 0,87%.