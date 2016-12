Piazza Affari chiude in rialzo

18:01 - Chiusura in forte rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari, il Ftse Mib ha guadagnato il 3,88% a 19.954,51 punti mentre l'indice Ftse All Share è salito del 3,61% a 21.038,22 punti. Boom per il Banco Popolare, che ha fatto registrare un +5,41%. Bene anche Eni (+4,69%) e Azimut (+3,62%). Nervosa Telecom Italia nel giorno del Consiglio d'amministrazione. Le azioni, deboli in mattinata, hanno chiuso poi con un rialzo dell'1,71%.