Piazza Affari chiude in rialzo. Negli ultimi minuti di contrattazioni, la Piazza di Milano è tornata infatti in zona positiva dopo una giornata di alti e bassi. L'indice Ftse Mib chiude a 19.379 punti (+0,14), mentre il Ftse All Share segna un +0,2% a 20.469 punti. Bene Tod's (+2,67%) e Atlantia (+2,1%). Scivolone di Fca che perde il 3,74%.