Piazza Affari chiude in rialzo

18:22 - Chiusura con il segno più per la Borsa di Milano, che ha accelerato nel finale dopo le parole del presidente della Bce, Mario Draghi, sull'opzione di acquisto di bond sovrani. Il Ftse Mib guadagna l'1,33% a 19.216,74 punti mentre l'indice Ftse All Share sale dell'1,24% a 20.267,91 punti. Boom per Bialetti (+23,79%) e Mondadori (+7,03%). Bene anche Wdf (+5,13%), Yoox (+3,63%) e Saipem (+2,50%). In controtendenza Autogrill (-2,51%).